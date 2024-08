Após polêmicas, Rayssa Leal estará acompanhada na Vila Olímpica

Rayssa Leal chega como uma das favoritas ao ouro - Foto: Julio Defeton / CBSK

Aos 16 anos, a skatista Rayssa Leal estará acompanhada na Vila Olímpica para a disputa das Olimpíadas de Paris 2024. A brasileira, que havia solicitado a presença da mãe, ficará sob responsabilidade de uma colaboradora do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Na manhã desta terça-feira, 23, o COB publicou uma nota anunciando que foi aceita a solicitação da skatista, que chegou na cidade de Paris no sábado. Desta maneira, por ser menos de idade, a mesma terá o benefício da credencial de chaperone (acompanhante).

Leia mais:

Irã pede que israelenses sejam proibidos de participar das Olimpíadas

Com atleta da NBA, Seleção de Basquete anuncia convocados à Olimpíadas

Com baianos na disputa, treinador de boxe faz projeção para Olimpíadas

Na última edição dos Jogos, que ocorreu em 2021, Rayssa foi acompanhada integralmente pela mãe, Lilian Mendes, por ter somente 13 anos. Entretanto, agora em 2024, a mesma atingiu o limite estabelecido e não poderá contar com a presença de um familiar de sua escolha, o que gerou polêmicas e descontentamento.

Leia nota do COB:

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) informa que a medalhista olímpica no skate street Rayssa Leal solicitou pessoalmente, ao chegar à Vila Olímpica de Paris 2024, que uma colaboradora do COB que atua nas operações da delegação ficasse responsável por acompanhá-la durante a sua permanência na Vila.

Por ser maior de 16 anos, diferentemente dos Jogos Tóquio 2020, onde foi acompanhada pela mãe, Rayssa não tem permissão do Comitê Olímpico Internacional (COI) a ter uma credencial de chaperone (acompanhante).

Em 2021, a Fadinha, como é conhecida pelos fãs, garantiu a medalha de prata na sua primeira participação. Agora, irá em busca do ouro, assim como nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023, quando subiu ao lugar mais alto do pódio.

Na competição, Rayssa Leal disputará a medalha de ouro no dia 28 de julho, com o skate street. A competição ocorre toda no mesmo dia, sendo as classificatórias no início da manhã, às 7h, e as finais a partir das 12h.