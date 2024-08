Com baianos na disputa, treinador de boxe faz projeção para Olimpíadas

Equipe olímpica de boxe do Brasil durante treino - Foto: Divulgação/ CBBoxe

O time brasileiro de boxe embarca nesta terça-feira, 23, para os Jogos Olímpicos de Paris, com direito a cinco baianos da disputa. Além dos 10 atletas que integram a equipe, o time conta com equipe técnica de três treinadores, além de fisioterapeuta e chefe de equipe. Mateus Alves, treinador principal da Equipe Olímpica, participa de sua quarta edição dos Jogos, segunda como líder do Brasil. A meta é conquistar duas medalhas, uma em cada gênero, para continuar o sucesso que vem ocorrendo desde Londres-2012.

"Em virtude do nível de exigência alto dos Jogos de Paris-2024, a gente faz o prognóstico de duas medalhas para o Brasil, uma na classe feminina e outra na masculina. A partir do dia 25 de julho, quando ocorre o sorteio oficial, a gente pode reavaliar as chaves e ter uma melhora no número, podendo ter até três medalhas, assim tentando atingir a campanha de Tóquio-2020. Nosso prognóstico é conservador e que a gente espera atingir", explicou o técnico.

Para Mateus, equipes tradicionais no boxe chegam como grandes favoritas para liderar o quadro de medalhas no boxe em Paris. "Está muito claro hoje que as equipes do Uzbequistão e Cazaquistão são as favoritas no masculino, além de Cuba, que está classificada em cinco categorias. No feminino, China, Turquia, França e Itália são as grandes potências hoje e devem seguir assim na Olimpíada", apontou Mateus.

A seleção brasileira conta com a liderança da baiana Beatriz Ferreira, prata em Tóquio-2020 na categoria 60kg e Abner Teixeira, bronze na antiga categoria 91kg. Além deles, Caroline Almeida (50kg), Tatiana Chagas (54kg), Jucielen Romeu (57kg), Barbara Santos (66kg), Michael Trindade (51kg), Luiz Oliveira (57kg), Wanderley Pereira (80kg) e Keno Marley Machado (92kg) embarcam em voo de Lisboa para Paris na tarde desta terça, 23.