Atleta do time do Brasil reclama de kit para Olimpíadas: "Broxante"

Atleta diz que são mais de 20 horas na pista de atletismo - Foto: Reprodução | Twitter

O atleta José Fernando Ferreira, chamado de Balotelli, da modalidade decatlo, reclamou sobre os materiais recebidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) através das redes sociais, nesta segunda-feira, 22. Foram entregues uma mala com uniformes e brindes.

De acordo com relato de Balotelli, foi “broxante” o material da seleção. “Sempre achei que nas Olímpiadas receberíamos uma mala de materiais, com tênis, roupas e sapatilhas, mas parece que não é bem assim para nós”, disse o atleta.

Vocês não tem ideia do quanto foi broxante receber o material da seleção 🫠 sempre achei que nas olimpíadas receberíamos uma mala de materiais, com tênis, roupas e sapatilhas 😅 mas parece que não é bem assim pra nós 🤷🏾‍♂️ pic.twitter.com/FjzE7wtZPl — Balotelli (@ferrazdecatlo) July 22, 2024

Segundo o atleta, são mais de 20 horas na pista de atletismo, 2 dias de competição dividido em 4 etapas. No entanto, só recebeu uma regata, um macaquito e um short “balãozinho”. “Assim que acabar as provas do primeiro dia, irei voltar para a vila e lavar logo meu material, ou competir sujo”, explicou.

Em outras seleções, é assim que funciona! pic.twitter.com/2N2acbJPgq — Balotelli (@ferrazdecatlo) July 22, 2024

Balotelli, disse ainda que a quantidade de sapatilhas recebidas também é insuficiente. “Eu faço a prova do decatlo, na qual utilizo 7 sapatilhas de modelos diferentes. cada uma prova específica. Estou indo para os jogos olímpicos sem patrocínio de marca esportiva, ou seja, vou investir do meu dinheiro para comprar as sapatilhas, sei que vai me ajudar muito”, afirmou o atleta. O esportista ainda fez uma comparação com o que foi recebido por ele, com os materiais entregues à seleção da Espanha.

Eu ainda nem fiz minhas malas para ir a Paris, e é claro que isso não diminui o tamanho do meu feito que é estar dentre os 24 melhores do mundo, mas isso é broxante pra crlh! pic.twitter.com/EMLyehU6iU — Balotelli (@ferrazdecatlo) July 22, 2024

O decatlo é uma modalidade composta por dez provas de atletismo, realizada em dois dias. Nela, são realizados 100 metros, salto em comprimento, lançamento de peso, salto em altura, 400 metros [no primeiro dia] e 110 metros barreiras, lançamento do disco, salto à vara, lançamento do dardo e 1500 metros [segundo dia].