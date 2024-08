Baiano campeão olímpico será porta-bandeira do Brasil em Paris 2024

Isaquias Queiroz será o porta-bandeira da delegação brasileira na cerimônia de abertura. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O baiano Isaquias Queiroz, único brasileiro até hoje a conquistar três medalhas em uma única edição das Olimpíadas, terá a honra de conduzir a bandeira do Brasil na Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Ao lado da catarinense Raquel Kochhann, do rugby, ele foi escolhido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para representar a delegação no desfile pelo Rio Sena no dia 26 de julho.

Isaquias Queiroz, que quase morreu ainda criança e tem apenas um dos rins, fez das canoas dos pescadores de Ubaitaba, interior da Bahia, instrumento para ganhar quatro medalhas olímpicas e popularizar a canoagem velocidade: duas pratas (C1 1000m e C2 1000m) e um bronze (C1 200m) na Rio 2016, além de um ouro em Tóquio 2020 no C1 1000m. Ele defenderá o título na prova e ainda competirá no C2 500m.

“Fico muito feliz de poder representar minha Bahia, meu Nordeste, o Brasil inteiro. Vai ser uma cerimônia incrível. Principalmente por poder representar minha modalidade, ainda tímida no Brasil. Botar nossas garrinhas para fora. Com certeza, depois de Paris, o pessoal vai ter mais conhecimento sobre essa grande modalidade. É uma experiência incrível poder representar o meu país. Eu tive a oportunidade no Rio de fazer o fechamento. Mas agora, ser o porta-bandeira na abertura, vai ser uma coisa muita especial”, declarou Isaquias.

Raquel Kochhann, por sua vez, personifica toda a garra das mulheres que estão representadas quantitativamente em igualdade pela primeira vez nas Olimpíadas. Natural do município de Saudades, no interior de Santa Catarina, chegou à seleção e liderou as Yaras, como são conhecidas as jogadoras da seleção feminina, desde que o rugby sevens entrou para o programa, na Rio 2016.

“Tanto Isaquias quanto Raquel representam os valores olímpicos e são expoentes de excelência e respeito. São inspiração para os atletas brasileiros, e estamos todos muito satisfeitos em vê-los carregar a bandeira nacional ao longo do Rio Sena”, afirmou o presidente do COB, Paulo Wanderley.

Em Paris, o Time Brasil conta com a quarta maior delegação de sua história, com 276 integrantes, atrás apenas de Pequim 2008, Rio 2016 e Tóquio 2020. Deste total, 55% são mulheres, pela primeira vez maioria no grupo de classificados.

A cerimônia de abertura inaugura oficialmente os Jogos, mas o Time Brasil inicia as disputas de futebol e handebol feminino e classificatórias de tiro com arco antes mesmo de a chama ser acesa no Trocadéro, na capital francesa.