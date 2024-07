Brasileiros receberão alto 'bônus' em caso de medalhas; saiba valores

Medalhas das Olimpíadas de Paris - Foto: Divulgação

Além da medalha de ouro, o atleta brasileiro presente nos Jogos Olímpicos de Paris terá um incentivo a mais, o bônus oferecido pelo Comitê Olímpico Brasileiro. De acordo com o Jornal "USA Today", o atleta do Time Brasil que estiver no topo do pódio receberá cerca de 350 mil reais, enquanto prata e bronze ficam com R$210 mil e R$140 mil, respectivamente.

Em um levantamento de algumas delegações presentes, o COB está na 15ª colocação, acima de países como Estados Unidos, Alemanha e Canadá. A Sérvia lidera o ranking, premiando seus atletas com até R$ 1.175.00.

Por outro lado, o Comitê Internacional não premia os atletas vencedores além da entrega das medalhas, tradição que já perdura há 128 anos. Entretanto, é normal que patrocinadores e comitês nacionais premiem seus representantes.

Confira o ranking de premiação por medalha de ouro:

1-Sérvia - US$ 214.900 (cerca de R$ 1.175.00)

2-Malásia - US$ 212.180 (cerca de R$ 1.160.00)

3-Marrocos - US$ 200.525 (cerca de R$ 1.096.150)

4-Itália - US$ 193.410 (cerca de R$ 1.057.256)

5-Lituânia - US$ 180.188 (cerca de R$ 984.980)

6-Hungria - US$ 155.000 (cerca de R$ 847.290)

7-Ucrânia - US$ 125.000 (cerca de R$ 683.300)

8-Kosovo - US$ 107.450 (cerca de R$ 587.365)

9-Espanha - US$ 101.003 (cerca de R$ 552.123)

10-Grécia - US$ 96.705 (cerca de R$ 528.628)

11-França - US$ 85.960 (cerca de R$ 469.892)

12-Eslovênia - US$ 75.215 (cerca de R$ 411.155)

13-Polônia - US$ 64.958 (cerca de R$ 355.086)

14-Eslováquia - US$ 64.470 (cerca de R$ 352.419)

15-Brasil - US$ 62.662 (R$ 350.000)

16-Suíça - US$ 55.449 (cerca de R$ 303.106)

17-Finlândia - US$ 53.725 (cerca de R$ 293.682)

18-Estados Unidos - US$ 37.500 (cerca de R$ 204.990)

19-Liechtenstein - US$ 27.725 (cerca de R$ 151.556)

20-Alemanha - US$ 21.490 (cerca de R$ 117.473)

21-Canadá - US$ 14.608 (cerca de R$ 79.853)

22-Dinamarca - US$ 14.406 (cerca de R$ 78.749)

23-Austrália - US$ 13.340 (cerca de R$ 72.922)

Dentro do COB, os valores também irão variar entre modalidades individuais, em grupos e coletivas, sendo divididas igualmente para todos os atletas presentes na equipe vencedora. Assim, mesmo que na reserva, um esportista receberá o mesmo que todos do elenco.

A categoria individual recebe R$ 350 mil pelo ouro, R$ 210 mil para a prata e R$ 140 mil para o bronze. Em grupo, os valores são divididos em R$ 700 mil, R$ 420 mil e R$ 280 mil, para o ouro, prata e bronze, respectivamente. Já no coletivo, o prêmio é de R$ 1,05 milhão, R$ 630 mil e R$ 420 mil, para o outro, prata e bronze, respectivamente.