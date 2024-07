Mesmo sem 'ok' no BID, Leão garante que reforços estão regularizados

Ryller treinando na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Relacionados para a viagem do Vitória com duas partidas fora de casa, o novo contratado Ricardo Ryller e os jovens Lawan e Luis Miguel estão aptos para o jogo contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (17). Apesar dos três não terem saído no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Leão afirma que eles estão regularizados.

Em contato com o Portal MASSA!, o Vitória disse que o Departamento de Registro do clube garante que os jogadores estão aptos para entrar em campo. Segundo o Rubro-Negro, Ryller, inclusive, já está regularizado desde a última sexta-feira (12).

Leia mais :

Como está treinando faz algumas semanas na Toca do Leão, Ryller pode pintar até entre os titulares a depender da opção de Thiago Carpini. Lawan e Luis Miguel, atacantes que retornam de empréstimo ao Itabuna, ainda dão seus primeiros passos no time profissional e iniciam no banco de reservas.



Com Ryller, Lawan e Luis Miguel reforçando o elenco, o Vitória visita o Fortaleza às 21h30 desta quarta, na Arena Castelão, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os mesmos relacionados também enfrentam o Grêmio no domingo (21), no Estádio Centenário.