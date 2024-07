Em dois jogos fora, Vitória percorrerá mais de 8 mil km

Delegação rubro-negra durante o embarque para Fortaleza - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Brigando para se afastar do Z-4 do Brasileirão da Série A, o Vitória terá que driblar os mais de 8 mil km de distância para sair com seis pontos nos jogos contra o Fortaleza, programado para esta quarta-feira, 17, no Castelão, e Grêmio, no domingo 21, às 11h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul.

O grupo embarcou nesta terça-feira, 16, em voo direto para a capital cearense, com duração de 1h40 e distância de 1180 km. Após a partida contra o time cearense, a equipe viaja para o Sul na quinta-feira, 18, com destino a Canoas, em mais 4048 km e tempo estimado de voo de 5h45. Ao desembarcar, a delegação pegará um ônibus executivo para Caxias do Sul, palco do jogo contra o Tricolor gaúcho, no domingo, 21.

Devido ao desgaste das viagens, o técnico Thiago Carpini convocou 26 atletas para as duas partidas. Os jovens Lawan e Luís Miguel, que estavam emprestados ao Itabuna, e o recém-contratado Ricardo Ryller são as novidades entre as opções.

A maratona de viagem só acaba na manhã da segunda-feira, 22, quando toda a delegação retorna para Salvador e começa a focar no embate com o Flamengo, no Barradão, pela última rodada do primeiro turno da Série A.