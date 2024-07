Vitória contrata atacante campeão da Sul-Americana com o CAP

Carlos Eduardo comemora gol pelo Alanyaspor - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Vitória tem um novo reforço para o restante da temporada. O atacante Carlos Eduardo, de 27 anos, assinou contrato em definitivo com o Rubro-Negro até o fim do ano com possibilidade de renovar por mais duas temporadas. Revelado pelo Goiás, o atleta rescindiu contrato com o Alanyaspor, da Turquia. De acordo com o ge, ele desembarca em Salvador na sexta-feira, 19.

Campeão da Copa Sul-Americana com o Athletico-PR em 2021, Carlos Eduardo atuou também por Palmeiras e Red Bull Bragantino, mas sem grande destaque. Fora do Brasil, passou pelo Pyramids, do Egito, e Estoril, de Portugal.

Na última temporada, pelo Alanyaspor, Carlos Eduardo fez 31 jogos, marcou quatro gols e deu uma assistência. Sua equipe terminou o campeonato nacional na 8ª colocação. No Vitória, o atacante terá a concorrência de Culebra, Zé Hugo, Osvaldo, Fábio Soares e Luis Miguel no Campeonato Brasileiro.