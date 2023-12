"A Bahia é um celeiro de atletas", afirma presidente do COB | A TARDE

O presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley, conversou com a reportagem do Portal A TARDE na noite desta sexta-feira, 15, durante a cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico, direto da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Ele elogiou a Bahia e ressaltou a importância do estado na luta e na canoagem.

“A Bahia é um celeiro de atletas, principalmente na área de luta, e agora também na canoagem. Não se pode falar da Bahia sem falar de Isaquias Queiroz. Sem dúvida, é um celeiro de atletas”, disse Paulo Wanderley ao Portal A TARDE.

Ao relembrar os resultados do ano de 2023, o mandatário parabenizou os responsáveis por todo o trabalho árduo e voltou a dizer que em 2024, nos jogos olímpicos de Paris, a ideia é ganhar mais medalhas do que na última edição, em Tóquio.

“O ano de 2023 coroou o trabalho do Comitê Olímpico do Brasil, da sua equipe, dos seus atletas, da sua administração de gestão esportiva e dos resultados. Então o prognóstico é positivo para Paris 2024, superar Tóquio. No nosso caso é sempre para frente, para trás nem para pegar impulso”, concluiu o presidente do COB.