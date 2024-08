Seleção feminina de vôlei não irá a cerimônia de abertura da Olimpíada

Seleção feminina de vôlei em Paris - Foto: Alexandre Loureiro / COB

A seleção brasileira feminina de vôlei optou por não ir para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, marcada para a próxima sexta-feira, 26, no Rio Sena, na capital francesa. Após uma reunião do grupo, as próprias jogadoras decidiram por seguir a rotina com foco na competição.



O técnico Zé Roberto Guimarães deu sua opinião sobre o assunto e deixou nas mãos das atletas que optaram por focar na programação de treino e descanso. A estreia do Brasil está marcada para o dia 29, às 13h (de Brasília) contra o Quênia.

"A gente está com foco total. Tentando planejar da melhor maneira. A gente está achando realmente melhor não ir. Não sabemos quanto tempo vamos ter que esperar, se a gente vai ter que ficar muito tempo em pé. Estamos pensando no nosso objetivo, que é a busca pela medalha de ouro. Estamos bem concentradas para fazer o nosso melhor, conseguir chegar o mais preparadas possível", disse a ponta Gabi.

A cerimônia de abertura será realizada pela primeira em um ambiente aberto, fora de um estádio. A meta da organizaçãoé unir a cidade aos atletas, no Rio Sena, um dos pontos turísticos mais famosos do mundo.

A seleção feminina de vôlei vai em busca do terceiro ouro olímpico. As conquistas foram nos jogos de Pequim 2008 e Londres 2012. Nos Jogos de Tóquio, o Brasil foi derrotado na final para os Estados Unidos.