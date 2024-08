Com atleta da NBA, Seleção de Basquete anuncia convocados à Olimpíadas

Jogadores do Brasil durante treino - Foto: Divulgação/ CBB

Na contagem regressiva para a estreia dos Jogos Olímpicos de Paris, a Seleção Brasileira de Basquete anunciou os 12 convocados para o torneio na manhã desta terça-feira, 23. Sem surpresas, o Time Brasil contará com os mesmos jogadores que representaram a amarelinha no Pré-olímpico, quando conquistou a vaga. Antes do início das Olimpíadas, a equipe fará um amistoso contra o Canadá, na quarta-feira.

No elenco, o treinador Aleksandar Petrovic poderá contar com os experientes Marcelo Huertas, Léo Meindl, Yago Mateus e Bruno Caboclo. Além deles, a equipe terá a presença de Gui Santos, jogador do Golden State Warriors, da NBA.

A estreia em busca da inédita medalha de ouro será no dia 27 de julho, sábado, às 12h15, contra a França, donos da casa. Na sequência, os confrontos serão diante da Alemanha, no dia 30 de julho, e Japão, em 2 de agosto, ambos pelo grupo B.



Convocação Olimpíada

Marcelo Huertas - Tenerife-ESP

Yago Mateus - Estrela Vermelha-SRB

Raul Neto - Free Agent

George de Paula - SESI Franca

Vitor Benite - Free Agent

Léo Meindl - Tokyo-JPN

Guilherme Santos - Golden State Warriors -EUA

Didi Louzada - Free Agent

Bruno Caboclo - Partizan Belgrado-SRB

João Marcelo “Mãozinha” - Free Agent

Lucas Dias - SESI Franca

Cristiano Felício - Sendai 89ers-JPN

Comissão técnica

Chefe de equipe - Victor Mansure

Treinador - Aleksandar Petrovic

Auxiliares técnicos - Tiago Splitter, Bruno Savignani e Hélio Rubens Garcia

Preparador físico - Bruno Nicolaci

Médico - Carlos Andreoli

Fisioterapeutas - Rafael Plein e Bruno Secco

Gerente de comunicação - Thierry Gozzer