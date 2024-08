Ex-jogador revela exigência do Liverpool para Bahia contratar Lucho Rodríguez

Bahia tenta superar divergência para anunciar Lucho - Foto: Reprodução | Instagram | @lucho_rodriguezz24

O Bahia está muito próximo de anunciar a contratação do atacante uruguaio Luciano Rodriguez, de 21 anos, que já está em Salvador. Entretanto, apesar do acordo firmado, no valor próximo a U$ 12 milhões, existe uma cláusula que está atrasando o anúncio do jogador, como explicou Preto Casagrande, ex-jogador do Bahia.

A equipe tricolor, sendo representada pelo Grupo City, e os agentes do atleta, mais os dirigentes do Liverpool do Uruguai, não entraram em um acordo sobre uma única cláusula, que proíbe a venda do jogador até o fim da temporada de 2025. Preto Casagrande afirmou que o atleta está "muito" querendo jogar no Esquadrão.

Leia mais:

>> Já em Salvador, Lucho Rodriguez pode não fechar com o Bahia; entenda

>> 'Lucho' dribla imprensa em desembarque para fechar com Bahia

>> Joia uruguaia contratada pelo Bahia já foi campeã mundial; saiba mais

“Está tudo, praticamente, acertado. Porém, rolou uma cláusula, que é justamente a que está ‘pegando’, que é a seguinte: tanto o Liverpool do Uruguai, quanto os representantes do atleta, querem que o City não o negocie até o final de 2025, e o City bate na tecla que tem que deixar a possibilidade de Lucho não se adaptar e ser negociado no meio do ano que vem. Então, essa é a única cláusula que falta alguém abrir mão, ou será o Bahia, ou será o Liverpool. Se autorizarem fazer negócio no meio do ano que vem, está fechado. Já está tudo acertado, o menino já abriu mão dos 20% que ele tinha, então ele está muito querendo vir", disse o ex-jogador ao canal 'Linha Alta'.

Caso alguma das partes abra mão das suas exigências, Lucho será a contratação mais cara do futebol nordestino, valendo mais de R$ 65 milhões, por 70% dos direitos federativos e um contrato de cinco anos. O uruguaio é uma das promessas do futebol uruguaio e se destacou pelas suas atuações nas seleções de base. No total, foram 11 gols em 18 jogos. Na equipe principal, comandada pelo técnico Marcelo Bielsa, Luciano foi convocado para os amistosos contra México e Costa do Marfim. Ele marcou 8 gols em 23 jogos, nesta temporada, pelo Liverpool, do Uruguai.