Já em Salvador, Lucho Rodriguez pode não fechar com o Bahia; entenda

Lucho Rodriguez, atacante uruguaio - Foto: Reprodução | AUF

O Bahia e o Liverpool-URU ainda não chegaram a um acordo para a transferência do atacante Lucho Rodriguez. Segundo o jornalista uruguaio Federico Buysan, as condições do negócio mudaram, e os clubes estão em busca de uma solução.

Ainda de acordo com a imprensa uruguaia, espera-se que a situação tenha um desfecho até o final desta sexta-feira, 19. No entanto, de acordo com apuração do Portal A TARDE, até o momento não houve nenhuma novidade na negociação envolvendo o jogador, que deve vestir a camisa do Bahia nesta temporada.

A proposta do Bahia é de U$ 12 milhões, mais de R$ 65 milhões, por 70% dos direitos federativos e um contrato de cinco anos. Lucho é a contratação mais cara da história do futebol nordestino.

Lucho é uma das promessas do futebol uruguaio e se destacou pelas suas atuações nas seleções de base. No total, foram 11 gols em 18 jogos. Na equipe principal, comandada pelo técnico Marcelo Bielsa, Luciano foi convocado para os amistosos contra México e Costa do Marfim. Ele marcou 8 gols em 23 jogos, nesta temporada, pelo Liverpool, do Uruguai.