'Lucho' dribla imprensa em desembarque para fechar com Bahia

- Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

Luciano 'Lucho' Rodríguez nem entrou em campo e já está driblando na Bahia. Isso porque a imprensa e alguns torcedores estavam esperando o desembarque na capital baiana da joia uruguaia para dar as primeiras boas-vindas, nesta quarta-feira (17), mas isso não aconteceu. O gringo saiu por uma área alternativa, longe do acesso da mídia e dos fãs, e foi direto realizar os exames médicos para em seguida assinar o contrato com o Esquadrão.

O atacante foi contratado pelo Grupo City por R$ 80 milhões e vem com a pressão de ser chamado de "novo Suárez". O Esquadrão venceu a concorrência do Feyenoord, da Holanda, e do River Plate para contratar a joia uruguaia, mostrando a mudança de patamar que o tricolor atingiu.

A torcida agora espera que Lucho também realize seus dribles dentro do campo e seja o atacante matador que o Bahia precisa. Pelo Liverpool, do Uruguai, Luciano marcou 8 gols em 23 jogos na última temporada.