AeroLucho: tricolores fazem festa no aeroporto para receber joia uruguaia

- Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

A torcida do Bahia está com expectativas gigantes na nova contratação do clube para a sequência da temporada, o atacante uruguaio de 20 anos, Luciano 'Lucho' Rodríguez. O atleta vem do Liverpool, do Uruguai, e o Esquadrão terá que desembolsar R$ 80 milhões, além de vencer a concorrência de times europeus, para adquirir a jovem promessa.

A espera é tão grande que torcedores se reuniram no Aeroporto Luiz Eduardo Magalhães para esperar a chegada de Lucho, na tarde desta quarta-feira (17), quando o gringo vai chegar à capital baiana. É o caso do estudante Bernardo, de 19 anos, que espera um bom desempenho da joia no Bahia.

"A expectativa é que ele seja um grande jogador. Pude acompanhar ele em algumas partidas pelo Uruguai no sub-20, pelo Liverpool contra o Palmeiras também. É um atacante promissor e com boa finalização", afirmou.

| Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

Conheça a joia uruguaia que despertou interesse do Bahia

John Textor alerta para domínio do Bahia: “vai ganhar 20 campeonatos"

Apesar da alegria pela contratação, o torcedor está ciente de que talvez Lucho demore a se adaptar ao clube, por conta da idade e da mudança de país. "Estou ciente, até porque ele vem de outro clima. O Brasil é muito rico em climas, mas ele vai ter que se adaptar, não tem jeito. A expectativa é de ele ser o novo Suárez, até porque a gente vai brigar pelo título", enfatizou o 'coroa' Bernardo, que foi ao aeroporto acompanhado do seu filho.

| Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

O atleta, que marcou 8 gols em 23 jogos pelo Liverpool na última temporada, também já está colecionando fãs-mirins, que foram ao aeroporto para ver de perto a chegada do novo matador tricolor. "Primeira vez que estou acompanhando a chegada de um jogador, atendendo a um desejo do meu filho, que parece ser mais Bahia do que eu", brincou o pai Eduardo, referindo-se ao seu filho Arthur, que levou até binóculos para ser o primeiro a ver a chegada do novo camisa 9 do Esquadrão.