Prata em Tóquio, Rayssa Leal visa o ouro em Paris-2024: "Meta"

Rayssa Leal chegando no aeroporto de Paris - Foto: Luiza Moraes/COB

Medalhista de prata na última edição dos Jogos Olímpicos, Rayssa Leal desembarcou em Paris na manhã deste sábado, 20, para a disputa das Olimpíadas de 2024. Aos 16 anos, a skatista vai para a sua segunda edição e com foco total na medalha de ouro, que segundo a 'Fadinha', é uma "meta".

‘’Além de me divertir e dar o meu melhor, a minha meta é ter um bom resultado. A expectativa está enorme, eu estou doida para chegar na Vila Olímpica, conhecer o pessoal, ver os novos atletas. Estou vindo para a minha segunda edição e sou muito novinha, mas tem gente vindo para a primeira’’, disse a atleta.

Para os Jogos, Rayssa chega no auge da sua carreira, com três títulos mundiais e uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos durante o ciclo olímpico. Sobre a fase, a skatista afirmou se sentir bem física e mentalmente.

‘’Eu chego na minha melhor forma possível. A gente buscou muito isso depois que acabaram os campeonatos e treinamos para chegar aqui 100%, tanto mentalmente quanto fisicamente. Eu quero dar o meu melhor’’, comentou a maranhense de Imperatriz.

Na competição, Rayssa Leal disputa a medalha de ouro no dia 28 de julho, com o skate street. A competição ocorre toda no mesmo dia, sendo as classificatórias no início da manhã, às 7h, e as finais a partir das 12h.