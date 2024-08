Procurado pelo Bahia, zagueiro será novo reforço do Tigres, do México

Joaquim durante treino com o Santos - Foto: Divulgação/ Santos FC

O Santos está perto de concluir a venda do zagueiro Joaquim, ex-alvo do Bahia, para o Tigres, do futebol mexicano. Na última semana, o Esquadrão havia enviado uma proposta para o Peixe em busca do defensor de 25 anos, entretanto, as conversas não foram para frente. Por outro lado, a equipe alvinegra preferiu as negociações com os mexicanos, que envolvem uma antiga dívida.

Os valores pendentes do Santos dizem respeito a contratação do venezuelano Soteldo, efetivado em 2023, após um período de empréstimo. Desta maneira, restou uma dívida que gira em torno de 5 milhões de euros (R$ 30,4 milhões).

Com a chegada de Joaquim, o Santos pagará a dividida e ainda receberá um valor restante pela transferência do jogador, que deve acontecer nesta janela. Segundo o ge, a proposta do Bahia em busca do jogador de 25 anos girava em torno de 9 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões na cotação atual).

Vestindo a camisa do Peixe, o zagueiro disputou 66 partidas, com direito a seis gols anotados. Entretanto, no início do mês de julho, sofreu um estiramento no joelho esquerdo e segue afastado dos gramados.