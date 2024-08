Após briga, Romário se declara para Bebeto: “Te amo”

Romário e Bebeto lideraram seleção tetra em 1994 - Foto: Divulgação | AFP

Principal jogador do tetra da Seleção Brasileira, em 1994, o senador e ex-jogador Romário (PL) fez as pazes com o companheiro do time campeão do mundo, Bebeto, durante encontro nesta sexta-feira, 19.

No microfone, Romário relembrou os momentos de seleção e se declarou para o ex-atleta. Os dois haviam se desentendido na época das eleições de 2022, quando Bebeto optou caminhar ao lado do grupo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto o ‘Baixinho’ marchou ao lado de Jair Bolsonaro (PL).

“A gente teve um atrito na época da eleição, há mais ou menos um ano e meio. Política, essa p* dessa política. Quero dizer, um dia, eu te dei o passe e você fez o gol. Mas hoje quero falar para você: "te amo". Obrigado a todos vocês que fizeram com que essa dupla fosse importante nessa Copa do Mundo. Tenho certeza absoluta, mais de 100%, que se a gente não tivesse a ajuda de vocês a gente não seria Bebeto e Romário”, disparou Romário, que abraçou o amigo durante o jantar em celebração dos 30 anos do tetra.