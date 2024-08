Dia do Amigo: relembre parcerias da dupla Ba-Vi que deram bons frutos

Em pé, da esquerda para a direita: Rafael, Sapatão, Roberto Rebouças, Baiaco, Romero e Ubaldo. Agachados: Tirson, Douglas, Beijoca, Fito e Marquinhos - Foto: Arquivo Pessoal | Via Terceiro Tempo

Na véspera da comemoração do dia do amigo, celebrado neste sábado, 20, o Portal A Tarde decidiu relembrar jogadores da dupla Ba x Vi que além de jogarem juntos também eram amigos fora do campo.

No Tricolor de Aço vale destacar Bobô e Zé Carlos, que são atualmente deputado estadual e técnico, respectivamente. Eles atuaram pelo Bahia na campanha que culminou no título brasileiro de 1988.

| Foto: Reprodução | Vídeo

Em uma geração mais antiga houve Douglas Beijoca. No lado rubro-negro tinha o meia Paulo Isidoro e o atacante Alex Alves, que jogou pelo Vitória no vice-campeonato de 1993, onde o time baiano perdeu para o Palmeiras, clube que Alves acabou jogando.

| Foto: Leticia Martins | ECV

Nota de honra

Apesar de sair do âmbito da dupla Ba-Vi, cabe mencionar amizades como a de Romário e Bebeto, uma das maiores duplas do futebol brasileiro, e Edílson e Vampeta. A amizade entre os baianos começou no Corinthians e rendeu títulos.