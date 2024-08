Bahia x Corinthians: Fonte Nova e PM farão ação especial de segurança

Arena Fonte Nova terá monitoramento reforçado no entorno e dentro do estádio - Foto: Divulgação

A Arena Fonte Nova e a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) farão uma ação especial conjunta para reforçar a segurança no jogo entre Bahia e Corinthians, marcado para este domingo, 21, às 16h, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Os organizadores sugerem que os torcedores cheguem cedo a Arena, já que a abertura dos portões ocorrerá mais cedo. O Esquadrão Zone vai abrir às 12h, camarotes e Lounge Premium às 13h e arquibancada às 13h30. Os acessos dos torcedores nas ruas adjancentes a praça esportiva serão controlados e terão equipes com seguranças e orientadores.

A Polícia Militar terá o efetivo de 567 policiais da 2CIPM/BTS e 467 policiais do Batalhão Especializado em Eventos (BEPE), Polícia Montada, Esquadrão Águia (com motociclistas), e da Academia de Polícia Militar.

Agentes da Polícia Civil irá atuar com suas equipes em possíveis ocorrências. O efetivo será reforçado com 540 profissionais da segurança privada. Além disso, o caminhão da Secretaria de Segurança Pública (SSP) fara o monitoramento com câmeras de reconhecimento facial.

Acesso aos estacionamentos

Os estacionamentos funcionarão nos seguintes horários: os estacionamentos EE (dique), EDG (Ladeira Fonte das Pedras) às 13h e para o setor Esquadrão Zone vão abrir às 12h.

O estacionamento interno de camarote e lounge vai abrir às 13h. Clientes que vão estacionar no Acesso 1 (Estacionamento EE) devem utilizar a via do Dique do Tororó.