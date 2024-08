Intermunicipal Ednaldo Rodrigues começa neste domingo; saiba novidades

Intermunicipal Ednaldo Rodrigues começa neste domingo - Foto: Divulgação/ FBF

O Campeonato Intermunicipal Ednaldo Rodrigues já tem data para o pontapé inicial: este domingo, 21. A partir das 15h, será possível acompanhar mais uma edição da maior competição do futebol amador no país, com direito a 60 equipes de todo estado na disputa. Neste ano, o Itamaraju defende o título, que em 2023 conquistou seu pentacampeonato.

A primeira fase divide as seleções em 16 grupos, que se enfrentarão entre si nos confrontos de ida e volta. Avançam de fase as três melhores campanhas dos grupos com quatro equipes e os dois primeiros das divisões com três times.

No total, são 60 seleções na disputa: Alagoinhas, Aurelino Leal, Barrocas, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Cachoeira, Camaçari, Castro Alves, Coarací, Conceição da Feira, Conceição do Almeida, Conceição do Coité, Crisópolis, Cruz das Almas, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Glória, Guanambí, Ibicaraí, Ibirapitanga, Ilhéus, Ipiaú, Ipirá, Itabuna, Itagimirim, Itaju do Colônia, Itamaraju, Itapetinga, Itiruçu, Jacobina, Jequié, Jeremoabo, João Dourado, Luis Eduardo Magalhães, Lauro de Freitas, Mascote, Miguel Calmon, Palmas de Monte Alto, Paratinga, Pojuca, Potiraguá, Prado, Quijingue, Retirolândia, Ribeira do Pombal, Santa Bárbara, Santaluz, Santo Antônio de Jesus, Santo Amaro, São Sebastião do Passé, Saubara, Serra Preta, Serrinha, Simões Filho, Tucano, Uruçuca, Valença, Valente e Vitória da Conquista.

De acordo com a Federação Bahiana de Futebol, as despesas e taxas de arbitragem serão integralmente pagas pela entidade, visando que as Ligas Desportivas invistam na formação das suas seleções.

A grande final está marcada para o dia 24 de novembro. Portanto, ao todo serão quatro meses de campeonato, com um total de 274 jogos disputados para que possamos conhecer o campeão da edição.

Segundo o Presidente da FBF, Ricardo Lima, as expectativas estão altas, garantindo que a edição entrará para a história, Em continuidade, o mesmo comentou sobre as oportunidades e empregos que a competição gera para todo o estado.

“As expectativas são as melhores possíveis. O Intermunicipal é uma das principais competições de futebol do país, não só por sua capacidade de revelar diversos atletas para clubes do Brasil e do mundo, mas também por ser a fonte de renda de muitas famílias baianas durante o segundo semestre. Uma competição que gera empregos, diretos e indiretos, merece. Não é só futebol. Temos certeza que essa edição entrará para a história. Estamos arcando com as despesas da arbitragem e as Ligas poderão investir mais nas suas equipes e promover duelos disputados dentro de campo”, disse Ricardo Lima.