Vila Olímpica de Paris abre as portas e recebe os primeiros atletas

Vila Olímpica em Paris - Foto: Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP

A Vila Olímpica dos Jogos de Paris-2024 abriu oficialmente as portas nesta quinta-feira, 18, para receber os primeiros atletas que disputarão o grande evento esportivo, que começará dentro de oito dias.

Delegações da Colômbia, Tailândia e Austrália foram as primeiras a entrar no complexo.

"Parece ótimo, estamos ansiosos para entrar e que os Jogos comecem", disse Stephanie Kershaw, da seleção australiana de hóquei sobre a grama.

Leia mais:

Ex-Bahia é anunciado como novo treinador do Internacional

Militão é criticado após gastar R$ 210 mil em leilão: “E a pensão?"

Thiago Monteiro vence 9º do mundo e sobe posições do ranking do ATP

O complexo, ao norte da capital francesa, com uma área de 52 hectares, vai receber quase 14.500 pessoas, incluindo 9 mil atletas, durante o evento.

A abertura da Vila Olímpica e a entrada dos primeiros atletas é sempre um momento simbólico em cada edição e a constatação de que a cerimônia de abertura dos Jogos está muito próxima.

"É um momento especial, a Villa vai ganhar vida", declarou à AFP o vice-chefe da delegação francesa, André-Pierre Goubert.

Chefes e funcionários das delegações já circulam pelas instalações há uma semana para preparar a recepção dos atletas de seus países que disputarão os Jogos de Paris, de 26 de julho a 11 de agosto.

"Temos algumas pessoas há uma semana, sim, mas é a partir desta quinta-feira que, de fato, a Vila começará a encher", acrescentou Goubert.

Os chefes das delegações da Austrália, Japão, Brasil, Países Baixos e Bélgica, por exemplo, estiveram no local nos últimos dias.

Primeiros atletas

Durante a quinta-feira, "centenas de pessoas, talvez entre mil e 2 mil", incluindo atletas e integrantes de comissões técnicas, devem passar pelos portões da Vila, informou à AFP uma fonte do Comitê Organizador.

A Vila Olímpica fica na periferia norte de Paris, entre Saint-Denis, Saint-Ouen e a Ilha Saint-Denis.

"Muitos países chegarão no dia da abertura (...) Reino Unido, Estados Unidos, Nova Zelândia, Brasil, Suíça", disse André-Pierre Goubert.

Além dos atletas e funcionários das várias delegações, a Vila Olímpica também receberá funcionários da organização dos Jogos, trabalhadores de empresas prestadoras de serviço e voluntários.

"Teremos 4 mil funcionários na Vila: os de Paris-2024, das empresas com as quais temos contratos - incluindo as responsáveis pela limpeza e restaurantes -, além de 1.500 voluntários que trabalharão na Vila, principalmente para acompanhar as delegações diariamente", explicou Laurent Michaud, diretor do complexo.

"Será um verdadeiro formigueiro", disse um integrante do movimento olímpico francês.

Como país-sede, a França teve a possibilidade de escolher o seu edifício, localizado próximo ao restaurante instalado na Cidade do Cinema, perto da policlínica da Vila.

Os 573 atletas da delegação francesa e os 51 reservas (624 no total) terão uma academia particular de 170 metros quadrados - a Vila tem outra área coletiva - e uma sala conjunta com televisão e jogos.