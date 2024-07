Thiago Monteiro vence 9º do mundo e sobe posições do ranking do ATP

Thiago Monteiro em partida de tênis - Foto: TIZIANA FABI / AFP

O brasileiro Thiago Monteiro, número 85 do ranking da ATP, entrou em quadra nesta quarta-feira, 17, e venceu o norueguês Casper Ruud, número 9 do mundo e segundo cabeça-de-chave, com um duplo 6-3. A partida foi válida pelas oitavas de final do Aberto da Suécia.

Ruud, finalista em 2022 e 2023 em Roland Garros, e semifinalista neste ano, sofreu a primeira derrota para Monteiro, a quem havia vencido nas três vezes anteriores em que haviam se enfrentado.

Com o triunfo, agora o brasileiro, que disputará os Jogos Olímpicos de Paris, se prepara para enfrentar o croata Duje Ajduković, na manhã desta sexta-feira, 19, às 6h.



O resultado sob Ruud fará com que o brasileiro possa subir sete posições na tabela da ATP, indo à 78ª colocação. Em caso de classificação às semis, Thiago pode chegar perto de igualar a melhor posição na carreira, a 61ª, ultrapassando o conterrâneo Thiago Wild.

O norueguês, apesar da eliminação no simples, segue no torneio de duplas, onde joga pela primeira vez ao lado do espanhol Rafael Nadal. Após vencerem na estreia na segunda-feira, Ruud e Nadal derrotaram a dupla formada pelo francês Theo Arribagé e o russo Roman Safiullin nas quartas de final nesta quarta-feira, por 6-4, 3-6 e 12/10.

"Nós desfrutamos. Foi uma partida cheia de emoções no final, com um bom nível contra dois bons jogadores", comemorou Nadal após o triunfo.