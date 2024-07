"Não é o Vitória", declara Osvaldo após péssima atuação do time

Osvaldo, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória foi facilmente superado pelo Fortaleza na noite desta quarta-feira, 17, em jogo da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a derrota por 3 a 1, o experiente Osvaldo lamentou o resultado e afirmou que o afastamento de Dudu e Rodrigo Andrade não são desculpas para a péssima atuação da equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini.

“Acho que não interferiu em nada [o afastamento de Dudu e Rodrigo Andrade]. Coisa extracampo que a comissão, junto com a diretoria, tomou as decisões. Acho que a gente pagou pelo péssimo primeiro tempo que fizemos. Não é o Vitória que vinha nos últimos jogos, uma equipe que gosta de ter a bola, que gosta de agredir o adversário. No segundo tempo voltamos bem, mas infelizmente tomamos um gol de desatenção, de bola parada”, disse Osvaldo ao Premiere.

Ainda longe de Salvador, a delegação do Vitória vai viajar até Caxias do Sul, onde encara o Grêmio no domingo, 21. O duelo é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e está marcado para as 11h, no Estádio Centenário.

“Agora é virar página, não adianta mais ficar lamentando. A gente tem uma decisão no domingo contra o Grêmio, um confronto direto para a gente poder sair dessa zona desconfortável que é perto do Z4”, complementou o atacante rubro-negro.