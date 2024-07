Terceiro cartão amarelo tira Luan de jogo do Vitória contra o Grêmio

Luan Santos em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O técnico Thiago Carpini ganhou um novo desfalque para o próximo jogo do Vitória, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Luan Santos recebeu o terceiro cartão amarelo na partida diante do Fortaleza e cumprirá suspensão automática no confronto contra o Grêmio.

Ainda no primeiro tempo, Luan foi substituído com dores na posterior da coxa. Em seu lugar, entrou o também volante Léo Naldi. Para a próxima partida, Thiago Carpini também poderá contar com o recém-chegado Ricardo Ryller, e com o jovem José Breno, que estava emprestado ao Itabuna e retornou ao Leão.

Leia mais: Ba-Vi do returno tem data definida pela CBF, confira tabela detalhada



Com o afastamento de Dudu e Rodrigo Andrade, Carpini tem poucas opções para montar o meio de campo. Caio Vinícius, que vinha atuando improvisado na zaga, ainda não se recuperou de lesão e segue fora.

O confronto entre Vitória e Grêmio está marcado para as 11h de domingo, 21, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.