Sem poder de reação, Vitória é facilmente superado pelo Fortaleza

Jean Mota em ação pelo Vitória contra o Fortaleza - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Desfalcado e ainda sem reforços, o Vitória foi até a Arena Castelão na noite desta quarta-feira, 17, encarar o Fortaleza, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com certa facilidade, o Leão do Pici levou a melhor sobre o Leão da Barra e venceu por 3 a 1 com gols de Breno Lopes, Pochettino e Tinga. Zé Hugo diminuiu para o Rubro-Negro.

O resultado negativo deixou o Vitória na porta da zona de rebaixamento com 15 pontos, a mesma pontuação do Corinthians, primeiro time dentro do Z-4. No final de semana, o Rubro-Negro volta a campo diante do Grêmio, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O duelo da 18ª rodada está marcado para as 11h de domingo, 21.

O jogo

Sem Matheusinho, que apresentou um quadro viral, Everaldo foi o escolhido por Thiago Carpini para começar entre os titulares diante do Fortaleza. Desfalcado do jogador mais criativo, o Vitória teve muitas dificuldades para levar perigo ao Tricolor, que dominou os primeiros 45 minutos. Breno Lopes foi o principal destaque, com um gol e uma assistência.

Aos 24 minutos, o atacante cobrou falta do lado esquerdo, a bola passou pela barreira, por dois marcadores e pelo goleiro antes de morrer no fundo da rede. Aos 38, Breno Lopes foi lançado nas costas da defesa do Vitória, e cara a cara com Lucas Arcanjo e carimbou a trave. Na sobra, o próprio Breno ficou com a bola e cruzou na medida para Pochettino desviar de cabeça e ampliar o placar.

Antes do intervalo, a única chegada do Vitória foi aos 41 minutos. Após bola rebatida no meio de campo, Alerrandro lançou Janderson, que invadiu a área com a bola dominada e finalizou de pé direito, no canto direito do goleiro João Ricardo, que caiu para espalmar. No rebote, Alerrandro conseguiu ficar com a bola, mas não deu prosseguimento na jogada.

Insatisfeito com o futebol apresentado por sua equipe no primeiro tempo, Carpini voltou para a etapa final com duas substituições. Entraram Osvaldo e Daniel Jr. nas vagas de Everaldo e Jean Mota. Antes que as alterações pudessem surtir efeito, o Fortaleza fez o terceiro. Aos 9, após cobrança de falta ensaiada, Tinga ficou livre na frente de gol para tocar de cabeça e fazer a festa dos torcedores presentes no Castelão.

Thiago Carpini então fez outras duas substituições. Alerrandro e Lucas Esteves deram lugar a Zé Hugo e PK, que entraram para amenizar a situação. No fim, aos 41 minutos, PK cruzou rasteiro e Zé Hugo apareceu livre para tocar para o gol e diminuir para o Vitória. Mas a reação parou por aí e o placar seguiu sem mais alterações até o apito final.