Com zagueiro mais caro do Brasil, Vitória tem pior defesa da Série A

Em meio a campanha após o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro da Série A, o Vitória amarga uma campanha negativa nos números defensivos, apesar de contar com o zagueiro mais 'caro' do Brasil. Até o momento, na 17ª rodada, o Leão tem a pior defesa e é uma das equipes que mais sofreram derrotas.

Com 15 pontos somados, os comandados de Thiago Carpini sofreram 28 gols, com uma média de 1,6 bolas na rede de Lucas Arcanjo, goleiro titular, por partida. Sem equilíbrio, foram apenas 19 gols comemorados, tendo um saldo negativo de -9.

Os números não condizem com a valorização dos atletas de defesa, em específico Wagner Leonardo, o zagueiro com maior multa rescisória do Brasil. Em junho, o camisa 4 renovou o contrato com o Leão até 2028, assumindo, valorizando o 'passe' para R$ 350 milhões.

O valor foi destacado pelo Presidente do clube, Fábio Mota, ironizando que agora será "fácil" tirar o zagueiro do Vitória.

"Com um esforço muito grande que fizemos, queremos anunciar para a nação rubro-negra que Wagner Leonardo ficará no Vitória no novo contrato até 2028. Sua multa, que era de 5 milhões de euros, agora está fácil de comprar. Ela vai para R$ 350 milhões. Quem tiver, pode levar do Vitória", disse Fábio Mota.

Para além dos números negativos, outra estatística chama atenção, sendo a equipe que mais perdeu na competição. Ao todo, foram 10 derrotas, sendo a última nesta quarta-feira, assim como Fluminense, Grêmio e Atlético-Go. Desta maneira, não tem nenhum time que perdeu mais que o Leão na elite.

Apesar das semelhanças, o rubro-negro está em vantagem, somando mais vitórias e pontos que as equipes citadas acima, estando fora da zona de rebaixamento. Na competição, foram cinco resultados positivos e três empates, com 15 pontos.

O próximo duelo do Leão será no domingo, 21, contra o Grêmio, pela 18ª rodada da competição. A partida será em Caxias do Sul, no estádio Centenário, a partir das 11h.