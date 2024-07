Desapontado, Carpini lamenta derrota: "Imaginávamos competir melhor"

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A péssima atuação do Vitória na noite desta quarta-feira, 17, diante do Fortaleza, culminou em mais uma derrota rubro-negra no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Thiago Carpini foi superada por 3 a 1 e se mostrou frágil em diversos momentos da partida.

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico reconheceu que a equipe foi abaixo e pontuou que foi “o pior primeiro tempo” desde que ele assumiu o comando da equipe. Para ele, essa oscilação foi determinante para o resultado negativo.

“A gente sabia da dificuldade que seria enfrentar esse tipo de adversário jogando aqui. Porém nós imaginávamos competir melhor. Isso foi uma coisa que me desagradou bastante, o nosso nível de competitividade. Pagamos pelo nosso primeiro tempo. Mesmo não competindo tanto, claro que tem o mérito do adversário nos gols, mas tem algumas situações que nós erramos coletivamente, individualmente, começando por mim”, avaliou Carpini.

“A gente tem que entender que a nossa competição é essa, é recuperação. Nós começamos muito mal em relação a pontuação, é o ano de retorno à Série A, então a gente vai sofrer bastante. Nós não podemos ter um discurso diferente disso. Uma atuação hoje muito ruim, muito abaixo do que esperávamos e do que vínhamos apresentando em jogos anteriores. Não era essa a expectativa, esperávamos, ao menos, competir melhor”, complementou.

O comandante explicou que manteve a estratégia utilizada em partidas anteriores, mas precisou fazer alterações no time titular. Matheusinho, com um quadro viral, virou desfalque de última hora e foi substituído por Everaldo.

“A formatação tática foi a mesma, a mudança foi de algumas peças. Acho que isso é perfeitamente compreensível numa sequência de jogos. É natural que a gente rode o elenco, confiamos em todos os atletas que estão aí. A distribuição tática não mudou, a gente só optou por outras peças pensando nos aspectos técnico e físico, que acabam sendo de fundamental importância para essas escolhas a cada rodada que a gente enfrenta", explicou.

Na próxima rodada, o Vitória volta a jogar fora de casa, desta vez diante de um adversário direto na luta contra o rebaixamento. Carpini quer corrigir os erros cometidos diante do Fortaleza para que sua equipe recupere as boas atuações de jogos anteriores.

“Página virada. Não acredito que contra o Grêmio será mais ou menos difícil, será tão difícil quanto, porém é um jogo de dois concorrentes diretos na parte de baixo da tabela. O Grêmio não joga em casa, mas joga no Rio Grande do Sul, em um estádio onde está habituado a jogar. Pensar no próximo jogo, tentar resgatar algumas essências que nos permitiram viver coisas melhores dentro dessa competição, nessa campanha de recuperação que nós tivemos e que hoje ficaram para trás”, concluiu.

O duelo entre Vitória e Grêmio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 11h de domingo, 21. A Arena do Grêmio ainda recebe reparos após a tragédia climática que atingiu Porto Alegre, então a partida será realizada no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.