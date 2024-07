Ex-Bahia é anunciado como novo treinador do Internacional

Inter será o oitavo clube de Roger - Foto: Reprodução

Treinador responsável pela melhor campanha de 1º turno do Campeonato Brasileiro da história do Esporte Clube Bahia, no ano de 2019, quando conquistou 31 pontos, nas 19 primeiras rodadas da competição, Roger Machado foi anunciado como novo comandante do Internacional na manhã desta quinta-feira, 18. O clube gaúcho oficializou a contratação do técnico, que assinou contrato até 2025.

Confira o anúncio dos colorados:



Na comissão de Roger, chegam ao Beira-Rio os seguintes profissionais: o preparador físico Paulo Paixão, os auxiliares Adaílton Bolzan e Roberto Ribas, e o analista de desempenho Guilherme Marques. Eles trabalharão em conjunto com o preparador de goleiros Leonardo Martins, o auxiliar Aparecido Donizete e o auxiliar de preparação física João Goulart.



O Inter será o oitavo clube da carreira de Roger. O técnico iniciou pelo Juventude em 2014. Além do Bahia, passou pelo Novo Hamburgo, Grêmio, em duas oportunidades, Atlético-MG, Palmeiras e Fluminense.



A estreia de Roger ocorrerá neste sábado. O Inter enfrenta o Botafogo, líder do Brasileirão, às 18h30, no estádio Nilton Santos, pela 18ª rodada.