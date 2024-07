Ex-Bahia pede demissão de clube e acerta com o Internacional

Roger Machado enquanto comandava o Juventude - Foto: Fernando Alves / EC Juventude

O treinador Roger Machado, que estava no Juventude, será o novo comandante do Internacional. O profissional de 49 anos pediu demissão do clube Jaconero nesta quarta-feira, 17, e deverá ser oficializado nas próximas horas pelo Colorado. O vínculo será válido até o fim de 2025.

Leia mais:

>> A caminho do Bahia, novo reforço se despede do Liverpool-URU

>> Dúvida? lateral volta a treinar na sexta-feira no CT Tricolor

Além de Machado, o expeiente preparador físico Paulo Paixão e os auxiliares Adaílton Bolzan e Guilherme Marques também estão a caminho de Porto Alegre. Com história vitoriosa como jogador e técnico do Grêmio, Roger terá que agradar a massa colorada.

Roger iniciou a carreira como treinador no próprio Juventude, em 2014. Ele acumula passagens por Novo Hamburgo (2015), Grêmio (2015-2016), Atlético-MG (2017), Palmeiras (2018), Bahia (2019-2020), Fluminense (2021) e Grêmio (2022).

Após a demissão de Eduardo Coudet, o Inter estava há uma semana sem treinador. A equipe estava sendo dirigida pelo assistente técnico Pablo Fernandez. Roger Machado deverá frente da equipe colorada na partida contra o Botafogo, no Engenhão, neste sábado, 20, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.