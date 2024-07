Ex-técnico do Bahia, Roger Machado ganha presente após reencontro

Roger Machado recebeu presente do Bahia - Foto: Reprodução / Instagram

Ex-treinador do Esporte Clube Bahia, Roger Machado reencontrou a torcida tricolor na noite desta quinta-feira, 4, na Arena Fonte Nova. Por muitas vezes comandando a equipe azul, vermelha e branca à beira do campo, desta vez o técnico encarou a difícil missão de superar a equipe comandada por Rogério Ceni defendendo as cores do Juventude.

Após a vitória do Bahia por 2 a 0 contra o Juventude, o técnico Jaconero recebeu um presente especial: a camisa Aláfia. O presente foi entregue pelo Diretor de Operações e Relações Institucionais do Bahia, Vitor Ferraz, que descreveu Roger como um "ser humano fantástico".

Roger Machado assumiu o comando do Bahia em abril de 2019 e permaneceu no cargo por um ano e cinco meses. Durante seu período no clube, ele liderou a equipe em 74 partidas, conquistando 30 vitórias, 22 empates e 22 derrotas, com um aproveitamento de 50%. Roger também detém o recorde de ser o treinador que mais tempo permaneceu à frente do Bahia em uma única sequência.