Éverton Ribeiro usa van adaptada para rotina inusitada no Bahia; veja

Éverton Ribeiro atuando na partida contra o Juventude, nesta quinta-feira, 4 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Principal reforço do Bahia para a temporada 2024, Éverton Ribeiro tem enfrentado uma rotina inusitada para comparecer aos treinos no CT Evaristo de Macedo. Residente na Avenida Contorno, o camisa 10 se desloca quase diariamente até a Cidade Tricolor, situada na divisa entre Nova Dias D'Ávila e Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, percorrendo cerca de 60 km, para treinar com o restante do elenco.

Nesta sexta-feira, 5, a esposa do jogador, Marilia Nery Ribeiro, revelou no Instagram que Éverton trocou o carro por uma van adaptada para realizar esse trajeto. Em seus stories, Marilia mostrou o interior do veículo, onde é possível ver um espaço destinado para o atleta se deitar e realizar até mesmo fisioterapia, enquanto é conduzido pelo motorista.

“A gente optou por morar em Salvador, daí sempre perguntam sobre distância para o CT. Ele trocou o carro por uma van adaptada. Daí vai e volta dormindo/descansando/fazendo fisio[terapia]. Otimizando o tempo", declarou a esposa do camisa 10 do Esquadrão.