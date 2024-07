Maestro tricolor, Éverton Ribeiro mantém cautela: "Pés no chão"

Éverton Ribeiro deu passe para o gol marcado por Thaciano - Foto: EC Bahia / Letícia Martins

Na noite desta quinta-feira, 4, o Bahia conquistou uma importante vitória sobre o Juventude por 2 a 0, na Arena Fonte Nova. O triunfo marcou a volta do tricolor ao G4 do Brasileirão, somando agora 27 pontos. Éverton Ribeiro, peça fundamental no jogo, deu a assistência que resultou no primeiro gol, marcado por Thaciano.

Após a partida, o camisa 10 destacou a disciplina e a paciência da equipe frente à pressão imposta pelo adversário. "Uma equipe muito bem treinada, difícil de ser batida, vieram com uma proposta de marcar pressão. Tivemos calma, não nos precipitamos e encontramos a melhor maneira de sair e ter o controle do jogo. Criamos bastante, acho que isso é mérito dos atacantes, que fizeram os movimentos corretos. É manter os pés no chão, tem muito campeonato pela frente", ressaltou Ribeiro.

O jogador também enalteceu o papel crucial da torcida do Esquadrão que lotou a Arena Fonte Nova, com mais de 42 mil torcedores. "A Nação tricolor vem dando um show à parte. Sempre que jogamos em casa, é o nosso 12º jogador. Passam essa vibração para a gente e nos deixam mais focados para o triunfo. Que a gente possa levar essa energia para os jogos fora de casa para manter o sonho", disse o meio-campista.

Agora, o foco do Tricolor de Aço se volta para a próxima rodada do Brasileirão, onde a equipe buscará manter o ritmo e a posição entre os líderes da tabela, em um confronto direto contra o Palmeiras, 3º colocado do certame, com a mesma pontuação da equipe comandada por Rogério Ceni, mas com um saldo de gols superior.