Bahia vence o Juventude por 2 a 0 e volta ao G4 do Brasileirão

Thaciano marcou o primeiro gol do Bahia no jogo - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Após sofrer um revés na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Bahia enfrentou o Juventude, na noite desta quinta-feira, 4, na Arena Fonte Nova. Buscando reconquistar uma vaga no G4 da Série A, a equipe comandada por Rogério Ceni superou o Juventude por 2 a 0 e assumiu a 4ª posição da competição, com 27 pontos conquistados. Os gols do jogo foram marcados por Thaciano e Cauly.

Cauly marcou o segundo gol do Bahia no jogo | Foto: EC Bahia / Letícia Martins

Com o resultado, o clube baiano permaneceu como o melhor mandante do certame, com sete triunfos, em sete partidas disputadas, alcançando 100% de aproveitamento dentro de casa.

Primeiro tempo

Nos primeiros 10 minutos do jogo, mesmo diante de mais de 42 mil torcedores tricolores, o Esquadrão ‘assistiu’ o Juventude jogar. Durante o período, os gaúchos criaram duas grandes oportunidades, uma delas logo aos 2 minutos, quando o atacante Erick furou um chute dentro da pequena área, após escanteio cobrado por Jean Carlos.

Foi apenas aos 19 minutos que o Tricolor de Aço fez o goleiro Gabriel trabalhar. Após escapada rápida, Thaciano encontrou Everaldo na passagem, e o camisa 9 teve boa oportunidade para tirar o zero do placar, mas não finalizou da forma ideal. Oito minutos depois, o centroavante teve mais uma chance, desta vez, em jogada muito parecida com a anterior, entretanto, o atacante esbarrou em mais uma defesa do goleiro.

Já no final da etapa inicial, Lucas Barbosa ganha na disputa com a defesa tricolor e encobre o goleiro Marcos Felipe, mas Gabriel Xavier chegou a tempo para salvar o Bahia, tirando a bola sobre a linha.

Segundo tempo

Por volta dos 12 minutos da etapa final, após bela construção ofensiva do Esquadrão, Everton Ribeiro recebeu a bola por dentro, e fez um passe para Thaciano, que deslocou o goleiro do Juventude para abrir o placar.

Após o gol, a equipe comandada por Rogério Ceni não freou o ímpeto e ampliou. Em mais uma grande jogada, Jean Lucas recebeu dentro da área e rolou para Cauly, que voltou a marcar depois de um período de seca. Na sequência, nova chance para o Tricolor de Aço, desta vez com Caio Alexandre, que mandou a bola à direita da meta defendida pelo goleiro Gabriel.

Mesmo com a vantagem de dois gols, o Bahia queria mais. Depois de belo lançamento de Caio Alexandre, Ademir ficou cara a cara e driblou o goleiro, mas acabou perdendo o ângulo e mandou a bola para fora.

Próximo jogo

A equipe azul, vermelha e branca volta à campo já neste domingo, 7, às 18h30, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.