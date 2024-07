Brasileirão: Após rodada desta quarta, Bahia sai do G4

Torcida do Bahia lotando a Arena Fonte Nova, em Salvador - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A aconteceu na noite desta quarta-feira, 3. Entre os resultados que impactaram na dupla Ba x Vi está a vitória do São Paulo diante do Athletico no estádio Ligga Arena. A equipe tricolor paulista venceu por 2 a 1 e empurrou o Bahia para fora do G4, com 24 pontos.



O tricolor baiano enfrenta o Juventude nesta quinta-feira, 4, e pode retornar ao grupo dos mais bem colocados do campeonato se empatar o jogo. Jogando na Arena Fonte Nova, o Bahia ainda não perdeu uma partida no Brasileirão.

Já o Vitória tem um confronto direto na briga pela zona do rebaixamento, quando vai enfrentar o Juventude na Neo Química Arena para se afastar da zona de perigo.