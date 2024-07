Caio Alexandre sai em defesa de Cauly após críticas: "Nosso craque"

Cauly voltou a marcar um gols após dois meses - Foto: EC Bahia / Letícia Martins

Um dos pilares do esquema montado por Rogério Ceni, considerado pela torcida tricolor como o 'ritmista' da equipe, Caio Alexandre concedeu entrevista após o triunfo sobre o Juventude, que colocou o Bahia de volta no G4 do Campeonato Brasileiro.

Durante o bate-papo, o meio-campista declarou apoio ao camisa 8 tricolor, que voltou a marcar gols, depois de um híato de dois meses: “Cauly é o nosso craque".

"É um menino muito talentoso, muito trabalhador, e que resolve muitos jogos para nós, seja com gols, assistências ou jogadas que resultam em gols”, afirmou Caio Alexandre.

Leia mais:

Após triunfo, Ceni alcança marcas históricas pelo Bahia; veja números

"Mostramos nossa força", diz Thaciano após triunfo do Bahia

Ainda durante a entrevista, o camisa 19 salientou o modus operandi da equipe azul, vermelha e branca na temporada:“Essa é a nossa identidade. A gente trabalha todos os dias nesse modelo de jogo, e acreditamos muito no que o professor Rogério nos passa. Às vezes a gente sabe que o gol vai sair no segundo tempo, no final do jogo, mas nós temos que ter a cabeça no lugar, para naquele momento, não perder o foco do jogo”.

Por fim, Caio Alexandre destacou a importância do triunfo para retomar vaga no G4 do Brasileirão. “Triunfo importante para a gente, dentro do Campeonato Brasileiro, que está muito disputado. A briga por uma vaga no G4 está muito acirrada e sabemos que vamos ter um confronto muito difícil (Palmeiras), então agora é descansar e projetar bem esse confronto direto”, ressaltou o meio-campista.