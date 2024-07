"Mostramos nossa força", diz Thaciano após triunfo do Bahia

Thaciano marcou o primeiro gol do triunfo contra o Juventude - Foto: Leticia Martin/ EC Bahia

O Bahia venceu o Juventude, por 2 a 0, no jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que aconteceu na Fonte Nova, na noite desta quinta-feira (4), garantindo sua permanência no G4 da competição.

Após a partida, o autor de um dos gols do tricolor comemorou e ressaltou a importância da torcida para manter os 100% de aproveitamento na Fonte Nova. "Feliz pelo gol. O mais importante foi o triunfo. Mostramos nossa força em casa. Agora é descansar e pensar no próximo jogo", disse Thaciano.

O próximo jogo do Esquadrão será em São Paulo, contra o Palmeiras, neste domingo (7), às 18h30.