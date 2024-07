Bahia mantém 100% de aproveitamento dentro de casa na Série A

Bahia é o melhor mandante do Brasileirão - Foto: EC Bahia / Letícia Martins

Na noite desta quinta-feira, 4, o Esporte Clube Bahia, sob o comando do técnico Rogério Ceni, manteve sua invencibilidade na Arena Fonte Nova ao derrotar o Juventude por 2 a 0. Com gols de Thaciano e Cauly, o Tricolor alcançou a impressionante marca de sete vitórias em sete jogos, mantendo 100% de aproveitamento em casa no Campeonato Brasileiro.

Desde o início da competição, o Bahia tem mostrado força e consistência jogando em seus domínios. A equipe não só tem vencido, mas também apresentado um futebol de qualidade, encantando a torcida que lota a Arena Fonte Nova em todos os jogos.

A partida contra o Juventude reforçou o bom momento da equipe, mesmo após derrota para o São Paulo na rodada anterior. Everton Ribeiro, em grande fase, foi o responsável pela assistência para o primeiro gol. Ele recebeu por dentro entre os marcadores e tocou para Thaciano, que deslocou o goleiro e abriu o placar. Cauly fechou o marcador, consolidando mais uma vitória importante para o time.

Confira todos os jogos disputados pelo Bahia na Fonte Nova nesta edição da primeira divisão:

Bahia 2 x 1 Fluminense;

Bahia 1 x 0 Grêmio;

Bahia 1 x 0 Red Bull Bragantino;

Bahia 1 x 0 Fortaleza;

Bahia 4 x 1 Cruzeiro;

Bahia 2 x 1 Vasco;

Bahia 2 x 0 Juventude.