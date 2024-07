Dúvida? lateral volta a treinar na sexta-feira no CT Tricolor

Santiago Arias em ação com a camisa da Colômbia na Copa América - Foto: Reprodução / Seleção da Colômbia / @fcfseleccioncol

Após defender a Colômbia na Copa América dos Estados Unidos, o lateral-direito Santiago Arias está de volta ao Esquadrão. Titular na decisão contra a Argentina, o defensor volta as atividades no Esquadrão de Aço nesta sexta-feira, 19, no CT Evaristo de Macedo.

Além da decisão, onde a Colômbia foi derrotada por 1 a 0 para os Hermanos, Santi Arias disputou três partidas na competição continental, sendo duas delas como opção no banco de reservas do técnico argentino Nestor Lorenzo.



Caso reúna condições físicas, Arias deverá voltar a atuar pelo Tricolor contra o Corinthians, em jogp marcado para este domingo, 21, na Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.