A caminho do Bahia, novo reforço se despede do Liverpool-URU

Prestes a ser anunciado como novo reforço do Bahia, o atacante Luciano Rodriguez utilizou as redes sociais para se despedir do Liverpool-URU, seu antigo clube. O jovem de 21 anos demonstrou gratidão aos torcedores e o clube que defendeu nas últimas temporadas.

"Fim de uma etapa onde aprendi muito e passei momentos inesquecíveis. Envio um grande abraço a todos aqueles que estão sempre presentes. Aos meus companheiros, aos dirigentes que todos os dias dão tudo pelo clube, à diretoria que confiou em mim na época e a todos os torcedores alvinegros por estarem sempre presentes. Foi incrível trilharmos esse caminho juntos, obrigado!", publicou Lucho.

Vale salientar que minutos após compartilhar a mensagem de despedida, Luciano Rodriguez apagou a publicação em sua conta no Instagram.

Rodriguez já está a caminho do Brasil ao lado de seu agente. O atacante deverá fazer exames e assinar contrato com o Tricolor de Aço em São Paulo. Sua chegada a Salvador está prevista para esta quinta-feira, 18.



Destaque do Uruguai nos torneios de base, 'Lucho' — como é carinhosamente apelidado — foi revelado pelo Progresso-URU, mas foi ganhar notoriedade pelo Liverpool-URU, onde venceu a liga nacional em 2023.

Para contar com a nova joia do futebol uruguaio, o Bahia desembolsou a quantia de R$ 65 milhões, maior compra de um clube nordestino da história.