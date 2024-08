Desfalcado, Bahia está pronto para pegar o Atlético-GO

O retorno do zagueiro Gabriel Xavier é a boa notícia para a comissão técnica tricolor - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O elenco do Bahia encerrou a preparação para a partida contra o Atlético-GO, marcado para esta quarta-feira, 24, às 21h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A.

Os trabalhos foram iniciados nesta terça-feira, 23, pelo preparador físico Danilo Augusto, que ministrou exercícios de ativação na academia. Na sequência, o grupo realizou um trabalho técnico em campo reduzido. Foram utilizadas quatro traves e quatro goleiros, com o intuito de estimular os atletas a roubar a bola e finalizar a gol.

Ao final, os atletas do setor de ataque aperfeiçoaram finalizações no campo 1 do CT Evaristo de Macedo. O restante dos jogadores fizeram um tático posicional no campo 2.

O técnico Rogério Ceni terá quatro baixas para a partida em Goiânia. O zagueiro Kanu e volante Caio Alexandre estão suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Lesionados, o lateral-direito Cicinho e o atacante Biel foram vetados pelo departamento médico tricolor.

Em contrapartida, a boa notícias é que a equipe azul, vermelha e branca terá o importante retorno do zagueiro Gabriel Xavier, que volta ao time após cumprir suspensão.

Em relação aos onze iniciais, o lateral-esquerdo Luciano Juba pode ser poupado devido a sequência de jogos. Com isso, Iago Borduchi pode começar a partida.

O Esquadrão de Aço deve ir a campo com Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Víctor Cuesta e Luciano Juba [Iago Borduchi]; Rezende, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Everaldo e Thaciano.

Vindo de duas derrotas seguidas em casa, o Bahia ocupa a sexta colocação na classificação e segue com 30 pontos somados em 18 jogos disputados.