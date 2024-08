Bahia renova com revelação da base que pode servir de opção para Ceni

Ruan Pablo assinou seu primeiro contrato profissional no dia do seu aniversário - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

No dia do seu aniversário, o Bahia oficializou a renovação de contrato do jovem atacante Ruan Pablo que vem se destacando na equipe Sub-20 do Esquadrão, mesmo com apenas 16 anos. Conhecido como o "Pivete de Aço", Ruan Pablo estendeu seu vínculo com o clube até julho de 2027.



Com habilidade e velocidade notáveis, Ruan Pablo tem sido uma peça chave na campanha do Sub-20 tricolor, que busca uma inédita classificação para a segunda fase do Brasileirão da categoria.

“É uma felicidade dupla, né. Meu aniversário e meu primeiro contrato profissional com o Bahia. Sou muito grato a esse clube, sempre me deu tudo, cuidou de mim e agora sinto que posso retribuir. Meu sangue é tricolor e vou mostrar isso em campo”, declarou Ruan Pablo.

No início deste ano, Ruan Pablo foi o atleta mais jovem a participar da pré-temporada da equipe principal em Manchester, na Inglaterra, onde recebeu elogios do técnico Rogério Ceni.

“Fico muito feliz de fazer parte desse novo momento do Bahia e sinto que eu e meus companheiros podemos ser o símbolo de uma ascensão deste clube gigante. Quero fazer história com este escudo no peito!”, afirmou o atacante.

O jovem, de apenas 16 anos, pode surgir como uma opção para Rogério Ceni na partida desta quarta-feira, 24, contra o Atlético-GO. Isso porque com Biel suspenso e Ademir como dúvida, o treinador convidou o atleta para participar da sessão de treinos promovida nesta segunda-feira, 22, junto com Vitinho, Tiago, Sidney e Roger Gabriel, que também fazem parte da base do Esquadrão.