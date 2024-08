Botafogo deve ter baixa importante para duelo contra o Bahia; confira

COPA DO BRASIL

Junior Santos deixa Botafogo x Inter machucado - Foto: Reprodução / Alexandre Durão

Com duelo pela Copa do Brasil marcado para a próxima terça-feira, 30, o Botafogo deverá enfrentar o Bahia sem um de seus principais jogadores na temporada: Júnior Santos. O confronto é válido pelas oitavas de final da competição.

Em nota divulgada na manhã desta terça-feira, 23, após a realização de um exame de imagem, a equipe carioca informou que o atleta sofreu uma fratura na tíbia. O tempo de recuperação para esse tipo de lesão é de aproximadamente seis a oito semanas.

Leia mais:

Ex-jogador revela exigência do Liverpool para Bahia contratar Lucho Rodríguez

Após derrotas seguidas, torcida organizada do Bahia cobra reforços



O camisa 11 se lesionou no último sábado, 20, durante a vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no Estádio Nilton Santos. A lesão ocorreu após o atleta dar uma arrancada no meio de campo, mas logo na sequência ele sentiu o tornozelo esquerdo.



Outra baixa

Além do Júnior Santos, o Glorioso também não vai poder contar com o meio-campista Eduardo, que deverá desfalcar a equipe de Artur Jorge por cerca de 20 semanas.