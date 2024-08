CBF detalha tabela da Copa do Brasil e muda jogo do Bahia na Série A

Taça da Copa do Brasil - Foto: Divulgação | CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira, 22, a tabela detalhada das oitavas de final da Copa do Brasil e alterou a programação do Bahia no Campeonato Brasileiro. O sorteio dos confrontos foi realizado na sede da entidade na última quinta, 18, e contou com a presença dos dirigentes dos clubes participantes.

Leia mais: Lucho Rodríguez deve ser oficializado no Bahia esta semana

Bahia e Botafogo começam a decidir uma vaga nas quartas de final na próxima terça-feira, 30, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Com isso, o duelo entre Bahia e Internacional, pela 20ª rodada do Brasileirão, que estava marcado para as 21h de segunda-feira, 29, foi antecipado para as 20h de sábado, 27.

Já o duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil está marcado para o dia 7 de agosto, às 19h, na Arena Fonte Nova. Em caso de empate no placar agregado, a vaga ficará com a equipe vencedora da disputa por pênaltis. A tabela completa das quartas de final está disponível aqui.