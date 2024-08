Lucho Rodríguez deve ser oficializado no Bahia esta semana

PERTO DO FIM

Novela entre Lucho Rodríguez e Bahia deve ter um desfecho até quarta-feira - Foto: Reprodução / Instagram / @lucho_rodriguezz24

Parece que a novela entre Luciano Rodríguez e o Bahia está prestes a ter um desfecho nos próximos dias. O jogador, que já está em Salvador desde a semana passada, deve ser anunciado oficialmente pelo Tricolor de Aço até a próxima quarta-feira (24).

Segundo informações apuradas pelo Portal MASSA!, as negociações entre o atleta e o Bahia SAF tiveram um entrave nos últimos dias e permanecem nas mesmas condições nesta segunda-feira (22). No entanto, a expectativa é de que a situação se resolva até quarta-feira com um desfecho positivo.

Detalhes das tratativas não foram revelados, e a decisão depende dos empresários do atleta. Tanto Lucho quanto o clube estão aguardando pela conclusão do negócio.

Vale lembrar que o Bahia entra em campo nesta quarta-feira (24) para encarar o Atlético-GO, às 21h30, no estádio Antônio Accioly, pelo Brasileirão. Diante disso, Lucho não deve fazer parte do jogo.