Adversário do Bahia, Atlético-GO ainda não venceu em casa na Série A

Vivendo sua pior fase no Campeonato Brasileiro de 2024, o Esporte Clube Bahia tem um compromisso importante para tentar virar a chave no meio desta semana. Nesta quarta-feira, 24, o Esquadrão vai enfrentar o Atlético-GO, no Estádio Antonio Accioly, visando recuperar uma vaga entre os quatro primeiros colocados do certame.

Com apenas 11 pontos conquistados, ocupando a lanterninha da Série A, o adversário do Bahia é o pior mandante da competição, com seis derrotas e dois empates, em oito partidas disputadas sob seus domínios. Além disso, o Dragão vem de cinco derrotas consecutivas, e um jejum de nove jogos sem vencer, ou seja, mais de um mês sem somar pontos na tabela de classificação.

No entanto, mesmo com a péssima fase recente do time goiano, o torcedor azul, vermelho e branco se mantém com um pé atrás. Isso porque a equipe comandada por Rogério Ceni demonstrou muita instabilidade nos dois últimos jogos, contra Cuiabá e Corinthians, onde saiu derrotado e desempenhando muito abaixo do nível apresentado pelo time nas partidas que colocaram o Esquadrão na disputa pelo topo da tabela.

Tabu

O Tricolor de Aço não vence o Atlético-GO há sete anos. O último triunfo do Bahia contra os goianos aconteceu em junho de 2017, quando ainda era treinado por Jorginho. Na ocasião, o Esquadrão venceu por 3 a 0, com gols marcados por Renê Júnior, Vinicius e Gustavo Ferrareis, na quarta rodada daquela edição do Campeonato Brasileiro Série A. Desde então, foram cinco jogos, três derrotas e dois empates.