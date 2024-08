Cauly volta a jogar mal, mas é blindado por Ceni: "Será importante"

Rogério Ceni em entrevista coletiva na Arena Fonte Nova - Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

O Bahia sofreu sua segunda derrota seguida na Arena Fonte Nova na tarde deste domingo, 21, diante do Corinthians. O jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou com o placar de 1 a 0 para o Timão, com gol de Ángel Romero. Cauly, um dos principais jogadores do time, mais uma vez não teve uma boa atuação e foi vaiado por parte da torcida ao ser substituído.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Rogério Ceni blindou o camisa 8, apesar de reconhecer que seu desempenho foi abaixo do esperado.

“É a primeira vez na temporada que a gente, infelizmente, perde dois jogos consecutivos. O Cauly continua a ser importante, será importante até o fim da temporada. Eu acho que o time todo jogou um pouco abaixo tecnicamente, mesmo assim, nós cedemos poucas oportunidades”, analisou Ceni.

“Eu sempre fui muito fã dos grandes jogadores, dos talentosos, caras que tentam fazer alguma coisa dentro do jogo. Entendo a pressão que o Cauly sofre. Se ele estiver cansado, se for uma situação física, de desgaste, vamos utilizar outra peça sem dúvida nenhuma. Lembra quando eu cheguei aqui ele estava lesionado? Ele voltou com 50% da capacidade e foi decisivo. Ele continua sendo esse jogador. Hoje não foi tão bem, mas boa parte do time foi abaixo do normal. Ele é muito decisivo para a gente”, complementou.

Ceni ainda lamentou o segundo resultado negativo seguido diante do torcedor tricolor e, ao analisar a partida, revelou que o elenco é curto. Vale ressaltar que o Bahia acertou a compra do atacante uruguaio Lucho Rodriguez, de 21 anos, que deve ser anunciado a qualquer momento.

“A gente lamenta novamente o resultado, principalmente na Fonte Nova, com tanta gente vindo nos apoiar. [...] Infelizmente cedemos um contra-ataque. Não conseguimos finalizar, perdemos essa bola e tomamos esse contra-ataque. Estávamos um pouquinho mal posicionados nesse momento. Jogamos 20 minutos no começo do jogo, depois o time caiu e voltou a jogar nos últimos 15, 20 minutos. Estávamos pressionando o Corinthians, mas é um elenco enxuto que a gente precisa de todas as peças, especialmente o Cauly”, concluiu o treinador.

O Atlético-GO será o próximo adversário do Bahia, no último jogo do primeiro turno. O duelo da 19ª rodada do Brasileirão está marcado para as 21h30 de quarta-feira, 24, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.