Bahia perde duas seguidas e Everaldo evita comentar: "Boca fechada"

Everaldo em ação contra o Corinthians, na Arena Fonte Nova - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Após 10 anos de tabu, o Bahia voltou a perder para o Corinthians na Arena Fonte Nova. Na tarde deste domingo, 21, o Timão venceu por 1 a 0 com gol de Ángel Romero em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a segunda derrota seguida do Tricolor em casa, onde estava invicto até a última rodada, quando perdeu para o Cuiabá.

Em entrevista após a partida, Everaldo preferiu não comentar o momento vivido pelo Bahia jogando diante de sua torcida, mas garantiu que o grupo seguirá trabalhando para retomar a boa fase.

“Primeira vez que perdemos duas em sequência em casa. Difícil, diante do nosso torcedor, não poderia ter acontecido. Não tem muito o que falar, é continuar trabalhando, boca fechada, tem jogo importante meio de semana fora de casa e temos que voltar a pontuar no Brasileiro”, disse o atacante ao Premiere.

O Atlético-GO será o próximo adversário do Bahia, no último jogo do primeiro turno. O duelo da 19ª rodada do Brasileirão está marcado para as 21h30 de quarta-feira, 24, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.