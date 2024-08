Após derrotas seguidas, torcida organizada do Bahia cobra reforços

Torcida Bamor Nova Era na Arena Fonte Nova - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

A maior torcida organizada do Bahia, a Bamor Nova Era, publicou na noite desta segunda-feira, 22, uma nota oficial sobre os recentes resultados da equipe e exigiu ações imediatas da comissão técnica e da diretoria. O protesto surge após o Tricolor sofrer duas derrotas consecutivas na Arena Fonte Nova para times que lutam contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Cuiabá e o Corinthians.

Essas se tornaram ainda mais frustrantes pois até o jogo contra o Cuiabá o time principal do Bahia não havia perdido nenhum jogo em casa na temporada. Os torcedores lotaram as arquibancadas da Arena Fonte Nova nas últimas duas rodadas, mas saíram decepcionados com o resultado.

Confira a nota oficial da torcida na íntegra:

A Diretoria da Torcida Bamor Nova Era vem a público manifestar sua preocupação com o desempenho da equipe nos últimos jogos, que está aquém das expectativas e do potencial do nosso elenco. É inadmissível perdemos seis pontos em casa contra adversários da parte de baixo da tabela, é inadmissível o treinador não fazer uma leitura básica do jogo e ser omisso em boa parte da partida e ser indolente com as substituições. É urgente que medidas precisam ser tomadas para reverter essa situação e devolver ao time a competitividade necessária.

Reiteramos a necessidade de mais agilidade nas negociações para as contratações de novos jogadores que fortaleçam a equipe. Gostaríamos de enfatizar a importância de tornar mais eficaz os processos de negociações. Precisamos de reforços pontuais urgentes para a sequência da temporada. Esperamos que a diretoria do EC Bahia busque nomes de qualidade, que briguem pela titularidade e que cheguem para somar o mais rápido possível. Não há mais margens para testes ou adaptações.

Entre erros e acertos, idas e vindas, podemos notar que, neste começo de Campeonato, houve uma pequena evolução em nosso elenco, comparado ao ano passado, mas as limitações do elenco já foram comprovadas e precisamos de soluções. Entretanto, com a abertura da segunda janela da temporada, é notório a necessidade de novas contratações precisas para a disputa do Brasileirão e da Copa do Brasil.

Acreditamos e temos certeza de que a chegada de novos jogadores é fundamental para fortalecer o nosso time e alcançar os objetivos traçados para a temporada. Ressaltamos a nossa confiança no trabalho da atual comissão técnica, com a firme convicção de que precisamos somar forças para alçar voos mais altos.