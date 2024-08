Zagueiro do Grupo City vê Bahia em crescimento: "Hoje é uma potência"

Thiago Martins, zagueiro do New York City, dos Estados Unidos, que pertence ao Grupo City. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em seu segundo ano sob administração do City Football Group, o Bahia tem brigado na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a perda do título estadual para o rival Vitória, no primeiro semestre, é possível ver a reestruturação que o Tricolor tem vivido fora das quatro linhas, desde o pagamento de dívidas até mudanças na maneira de trabalho dentro do clube.

O zagueiro Thiago Martins, que passou pelo Bahia em 2017 e atualmente defende o New York City, dos Estados Unidos, explicou como o Grupo City pode contribuir para o crescimento do Bahia. A entrevista foi concedida ao jornalista Cristian Moraes, do Território MLS.

“Nós sabemos da grandiosidade que é o Grupo City, do quão vitorioso eles querem ser. Eles estão trabalhando para sempre estarem em alto nível, sempre buscam os melhores jogadores, os melhores staffs para ajudar nessa trajetória. O Bahia hoje é uma potência tendo o Grupo City por trás e melhorando a estrutura nós sabemos que eles, com certeza, vão colher bons frutos nesse processo”, analisou o zagueiro.

Apesar das grandes expectativas, o atleta sabe que este processo é demorado e a torcida precisa ter paciência. O discurso é muito parecido com o do CEO do Grupo City, Ferran Soriano, e com o de Carlos Santoro, diretor de futebol do Bahia. Antes de chegar ao New York City, Thiago Martins também atuou no Yokohama Marinos, ambos do City Football Group.

“Não é um processo que vai ser do dia para a noite, isso leva um pouco de tempo e nós brasileiros, que conhecemos a torcida, sabemos que não é fácil e não vai ser de uma hora para outra, mas com certeza eles vão colher frutos. Vindo do Japão e agora aqui, dá para ver o quão sério eles trabalham, porque em tudo que eles decidam fazer, eles vão fazer de uma maneira muito bem feita. Tenho certeza que o Bahia vai crescer bastante, mais do que já é, com a chegada do Grupo City”, concluiu.

O Atlético-GO será o próximo adversário do Bahia, no último jogo do primeiro turno. O duelo da 19ª rodada do Brasileirão está marcado para as 21h30 de quarta-feira, 24, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.